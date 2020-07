Problemi a un motore in volo, aereo decollato da Genova costretto a rientrare al Colombo

Genova. Succede spesso, specialmente quando non si è molto abituati a volare, di trovarsi su un aereo e ascoltare con un po’ di apprensione e sospetto il rumore che arriva dai motori in fase di decollo e nei primi minuti di volo. Di solito, dopo pochi minuti, ci si tranquillizza osservando il personale a bordo.

Ma per i passeggeri di un Volotea partito questa mattina poco dopo le 6 da Genova e diretto a Lamezia Terme hanno avuto qualche momento di apprensione in più quando dai microfoni è stato annunciato che era stato riscontrato un problema ai motori quindi, per sicurezza, il velivolo ha virato ed è tornato al Colombo.

Qui sono scattate, da protocollo, le consuete procedure preventive in caso di atterraggio d’emergenza. Sulla pista vigili del fuoco, soccorsi e automediche.

Ai passeggeri diretti in Calabria il personale dell’aeroporto genovese ha fornito assistenza, soprattutto in caso di bambini e anziani (a bordo molte famiglie) e voucher per l’acquisto di snack e pasti in attesa di ripartire alle 15e15 su un altro aereo. In ritardo anche quello atteso in arrivo a Genova, da Lamezia, alle 3 e in arrivo alle 18.