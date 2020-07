Principe, in strada con addosso 78 dosi di crack: arrestato

Genova. Lo hanno visto in strada in via San Benedetto nella zona di Principe e hanno deciso di procedere alla perquisizione a causa dei precedenti specifici.

L’uomo, un cittadino senegalese di 37 anni, aveva addosso 78 dosi di crack e banconote di vario taglio per un totale di 200 euro.

A fermarlo i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di San Martino. Il 37enne è stato così arrestato in flagranza per spaccio e portato nel carcere di Marassi.