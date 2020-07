Prima classe al Marsano di San Colombano, Cavo: “Percorso condiviso con direzione scolastica”

Genova. “Come era facile aspettarsi, si vedono già le forze politiche di opposizione che si affrettando a cercare di accaparrarsi il risultato per rivendicare come merito proprio la bella notizia della conferma della classe prima, per il prossimo anno scolastico, per l’istituto Marsano a San Colombano Certenoli”. Così l’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo in merito al comunicato odierno del Pd sulla vicenda del Marsano di San Colombano Certenoli, per il quale era stato paventato il rischio di non poter far partire la prima classe il prossimo settembre.

“Si tratta – aggiunge l’assessore Cavo – di una notizia che conosciamo informalmente da giorni, e che conclude una vicenda che, a differenza di altri, ho seguito da vicino e senza clamore, senza partecipare a presidi ma incontrando insegnanti, comunità locale e portando avanti un dialogo costruttivo con la direzione scolastica, che ringrazio per aver condiviso il principio di fondo che abbiamo difeso: nella ripartenza post Covid, in una fase in cui si chiede il distanziamento sociale sarebbe assurdo far passare principi di accorpamento e costringere i ragazzi a spostamenti aggiuntivi sui mezzi pubblici”.

“Sono felice – conclude – che non accada per gli studenti di San Colombano e della Val Fontanabuona. Le famiglie sanno perfettamente quanto interessamento c’è stato da parte di Regione Liguria per ottenere questo importante risultato”.