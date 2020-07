Busalla. Il Busalla Calcio 1909, società che con la prima squadra milita in Eccellenza, comunica che Erika Repetto entra ufficialmente a far parte dello staff come responsabile delle comunicazioni e addetto stampa.

Precedentemente responsabile web della Genova Calcio, inviata e presente in diverse trasmissioni dell’emittente Telenord e redattrice del sito Blucerchiati e Radio Blucerchiata, Erika è da tempo nel mondo del calcio, per il quale ha una grande passione.

Foto 2 di 2



In Prima Categoria, terzo colpo messo a segno dalla Caperanese, che si preannuncia molto competitiva. Con la maglia verdeblù giocherà Simone Garrasi (nella foto), difensore classe 1985. Nella sua carriera ha giocato con Foligno, Rieti, Sestrese, Lavagnese, Moconesi, Rivasamba, Rivarolese, Rapallo Ruentes e, nella passata stagione, Golfo Paradiso PRCA.

Restano in Prima Categoria, c’è il ritorno al Torriglia di Tommaso Stefanati. Il centrocampista classe 1998, ex di Figenpa, Rapallo, Goliardicapolis, aveva già giocato con i biancazzurri nella stagione 2017/2018 e nella stagione 2018/2019. Lo scorso anno ha militato nel Molassana Boero.