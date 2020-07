Prima Categoria: nuovi arrivi per Mura Angeli e Vecchiaudace Campomorone

Genova. Due nuovi arrivi al Mura Angeli, squadra che disputa il campionato di Prima Categoria.

Per la formazione di Sampierdarena giocheranno Riccardo Lena (nella foto), centrocampista classe 1996 proveniente dal Vecchio Castagna Quarta che in passato ha giocato con Golfo Paradiso, Borgoratti e Vecchiaudace Campomorone, ed Andrea Peso, difensore classe 1993 proveniente dal Borzoli ex di Entella, Caperanese, Genova Calcio, Angelo Baiardo, Little Club G. Mora.

Alla Vecchiaudace Campomorone, dopo tante conferme, un nuovo innesto. Si tratta di Samuele Noris, classe 2000, proveniente dal Little Club James.

Ecco il nuovo organigramma della Calvarese, dopo la fusione col Cornia. presidente Fabio Dondero; presidenti onorari Mariano Torre e Davide Torre; vicepresidente Enrico “Chicco” Dondero; direttore generale Andrea Piazze; direttore sportivo Gianfranco Soraggi; responsabile rapporti Figc Ermano Noce; responsabile settore giovanile scolastico Emiliano Arata; dirigente settore giovanile, allenatore Piccoli Amici e aiuto magazziniere Damiano “Ciccio” Bacigalupo; dirigente prima squadra Mattia Daneri; team manager Giancarlo De Benedetti, dirigente accompagnatore Fabrizio “Paga” Dondero; allenatore Francesco D’Amelio; vice allenatore Roberto Vitale; guardalinee Simone Cuneo; area sponsor Eraldo Torre; segretario Sandro Cavagnaro; area amministrativa Lucia Torre; magazziniere Renato “Chiodi” Dondero; addetto stampa Alessio Giudice.