Prima Categoria, numerose novità di mercato

Genova. Proseguono i movimenti di mercato anche nelle serie minori.

Il San Quirico Burlando, formazione di Prima Categoria, ha concluso quattro importanti trattative di mercato.

Ha raggiunto l’accordo con il forte centrocampista Christian Terribile (ultima stagione al Torriglia) e, grazie alla collaborazione con il Serra Riccò, si è aggiudicato con la formula del prestito il giovanissimo bomber Fabrizio Re (che ha già all’attivo un discreto numero di reti tra Eccellenza e Promozione) ed il veloce terzino classe 1999 Maurizio Massa. Alla pattuglia si aggiunge la riconferma del combattivo attaccante esterno Gabriele Albanese.

Restando in Prima Categoria, la Campese ha ufficializzato l’arrivo di Daniel Chiappori, classe 1996, esterno sinistro basso, recente vincitore del campionato di Prima Categoria con il Borzoli.

Nel Ca de Rissi San Gottardo tante le riconferme: Traverso, Ballabene, Comberiati, Tricarico, Lo Cicero, Vignolo, Ottonello, Bartolucci, Pollani, Favali, Zappia, Genovese, Agnelli, Fraterrigo e Vezzoso. Ad esse si aggiungono i ritorni di Furnò, Greco, Moreno e Veloce.

Per i biancorossoazzurri anche quattro arrivi importanti: Tovani, portiere di grande affidabilità; Bruzzone e Conte fortissimi difensori con tanta esperienza; Obino centrocampista di indiscusso valore.

Sei nuovi innesti per il Pra’ FC: Mattia Buzzanca (portiere, dal Mele), Francesco Ruberto (difensore, Fegino), Chavez Fedri (centrocampista, dal Voltri 87), James Flori (centrocampista, dal Fegino), Samuele La Rosa (attaccante, dal San Quirico Burlando), Christian Gatto (attaccante, dal San Quirico Burlando).

Per quanto riguarda il Mura Angeli, una novità nello staff dirigenziale: Maurizio Scotti è il nuovo direttore sportivo che collaborerà con mister Andrea Urru.

Scendendo in Terza Categoria, il Priaruggia G. Mora annuncia di aver trovato l’accordo con Pietro Zero, attaccante classe 1992. In passato Zero ha giocato con le maglie di Atletico Quarto, Olimpia e Carignano. Inoltre, giocherà in biancorosso Gian Antonio Borgiani, centrocampista classe 1996 proveniente dai Gringos.