Prima Categoria: novità per Ruentes, Bargagli San Siro, Torriglia e Olimpic 1971

Genova. Novità per quanto riguarda quattro squadre che militano in Prima Categoria.

La Ruentes comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2020/2021 a Giuseppe Gulino, ex tecnico della prima squadra bianconera nella stagione 2017/2018 e della Juniores nella stagione 2018/2019.

Il consiglio direttivo del Bargagli San Siro ha reso noto che si avvarrà della collaborazione di Samuele Abbate in qualità di direttore sportivo.

Per quanto riguarda il Torriglia, due novità di mercato. Arriva il portiere Matteo Bianchi, ex numero uno della Calvarese che si alternerà con Cristian Garbarino. Entrerà a far parte della squadra l’attaccante Daniel Lamuedra. In attacco con viene confermato Alessandro Ercolani, che ritorna in Italia.

Ben diciassette i giocatori dell’Olimpic 1971 confermati: Michael Abbaduto, Alessandro Bottino, Filippo Caroglio, Fabio Comito, Marco Drigani, Andrea Fiordalisio, Giacomo Fraietta, Fabrizio Frulli, Daniele Galasso, Kalifa Manjang, Simone Martinoia, Alessio Nalbone, Andrea Polotti, Giacomo Risso, Jacopo Rucco, Paolo Vigogna e Riccardo Perfumo. Inoltre, si annota il ritorno di Martin Shahaj.