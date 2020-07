Genova. Nuovo acquisto per la Sampierdarenese, squadra di Prima Categoria. Indosserà la maglia biancorossonera Mattia Bertulla, attaccante classe 1986, proveniente dal Borzoli.

Nel 2018/19 aveva militato nel San Bernardino Solferino e prima ancora, per tre stagioni, nella Goliardicapolis. In precedenza, per ben quindici stagioni, era stato un giocatore dell’Angelo Baiardo.

Foto 3 di 3





Nelle foto Mattia Bertulla con la maglia biancorossonera assieme al presidente Pittaluga e mister Poidomani.

“Ottimo il lavoro svolto dal Ds Fusaro, dal Dt Testore e dal Tm Galluzzo che portano a casa Morgavi un attaccante di qualità ed esperienza” scrive la dirigenza della Sampierdarenese.