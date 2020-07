Genova. Il piccolo edificio del mercato comunale di Priaruggia sarà demolito per la messa in sicurezza dell’omonimo torrente che attraversa il piccolo borgo del levante genovese.

L’intervento, ancora in fase di progettazione, punta a liberare l’alveo del rio dagli ingombri che in qualche modo ne limitano la portata, e che negli anni hanno causato diversi allagamenti.

di 5 Galleria fotografica Mercato comunale Priaruggia









Tra le opere di messa in sicurezza idraulica anche la demolizione della passerella pedonale di via Oliveto e la sostituzione della ringhiera con un muro in cemento capace di dare un ulteriore contenimento. Ancora non è stata fissata la data per l’inizio dei lavori: in fase di studio tutti gli aspetti dell’intervento di cui al momento non è ancora noto l’impegno di spesa.