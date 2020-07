Pierpaolo Cagnana al Borzoli, nuovi arrivi al Via dell’Acciaio

Sestri Levante. In Eccellenza, numerose riconferme al Rivasamba. Giocheranno ancora con i calafati Cristian Fontana (attaccante, classe 1983), Mattia Raffo (portiere, 1995), Alberto Porro (centrocampista, 1995), Matteo Latin (centrocampista, 1994), Matteo De Filippi (difensore, 1997), Matteo Vottero (centrocampista, 1996), Francesco Costa (centrocampista, 1995), Davide Paterno (attaccante, 1991), Pietro Monteverde (centrocampista, 1999).

Il Rapallo Rivarolese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti sportivi del difensore leva 2002 Pierpaolo Cagnana (nella foto) alla società Gsd Borzoli per la prossima stagione sportiva. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Rivarolese, dai suoi primi calci (2007) sino alla convocazione in prima squadra, quando militava ancora negli Allievi, nel match contro l’Alassio, e al suo esordio contro il Busalla nel campionato di Eccellenza appena concluso (2019/2020). Con la maglia della Rivarolese ha inoltre preso parte allo spareggio playoff di Eccellenza contro la Tritium nel 2019.

Le parole di Pierpaolo: “Sono contento di intraprendere questa nuova esperienza, ma allo stesso tempo sono dispiaciuto perché lascio, anche se solo temporaneamente, i colori che mi hanno accompagnato dai Pulcini sino alla prima squadra. Voglio ringraziare tutti, in primis i presidenti Mauro Sighieri e Maurizio Verrini; il direttore generale Mario Abbatuccolo e il Responsabile del settore giovanile Fabio Ottonello; gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere e i miei compagni, che nel corso degli anni sono diventati amici“.

In Promozione, novità in casa Via dell’Acciaio con sei nuovi acquisti: Edoardo Perdelli (centrocampista, 1998, dal Serra Riccò), Luca Camilleri (portiere, leva 1995, dalla Sampierdarenese), James Patrick Temperini (difensore, 1988, dal Campomorone Sant’Olcese), Luca Spanò (centrocampista, 2001, dalla Sestrese), Manuel Lucio Ventura (centrocampista, 2001, dalla Sestrese), Filippo Bevegni (centrocampista, 1995, dalla Sampierdarenese). Sono stati riconfermati Matteo Termini (difensore, 1992), Andrea Gesi (attaccante, 1996), Cheikh Ahmed Ndao (difensore, 1996), Luca Pozzati (centrocampista, 1995).