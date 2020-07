Piano triennale dei lavori pubblici: adeguamento antincendio per 19 scuole di Genova

Genova. Il 16 luglio la giunta comunale, su proposta dell’assessore a bilancio, lavori pubblici, manutenzioni e verde pubblico Pietro Piciocchi, ha approvato la delibera per l’adeguamento del piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022.

La Giunta ha inserito 19 adeguamenti strutturali alle normative antincendio per altrettanti istituti scolastici collocati sul territorio comunale. Questo l’elenco:

Scuola Media Monastero

Scuole Infanzia Piazza Santa Maria, Primaria Guglielmo Embriaco, IC Centro Storico

Scuole Infanzia Giuseppe Garibaldi, SM San Teodoro, Primaria Giuseppe Garibaldi, IC San Teodoro

Scuole Infanzia Via Ludovico Ariosto, Primaria Ludovico Ariosto

Scuole Infanzia Fantasia, Primaria Natale Gallino, IC Pontedecimo

Scuole Primaria Maria Mazzini, IC Castelletto

Scuole Infanzia Via Bobbio, Primaria Gerolamo Da Passano, IC Montaldo

Scuole Infanzia Giovane Italia, Primaria Giovane Italia, IC Burlando, Sec. I° Ex Ruffini

Scuole Infanzia Comunale Boccadasse, Primaria Santino Richieri

Scuole Infanzia Comunale Il Gabbiano, Primaria Giuseppe Mazzini, IC Staglieno, Sec. I° Ex Lucarno

Scuole Infanzia Iolanda Bonfieni, SM Bolzaneto, Primaria Dante Alighieri, IC Bolzaneto

Scuole Infanzia Jean Piaget, Primaria Domenico Ferrero, IC Cornigliano

Scuole Infanzia Comunale Ca` Di Ventura, Infanzia Ca` di Ventura, Primaria Santullo, IC Molassana, Sec. I° Ex Succursale D`Azeglio

Scuole Infanzia Cia Carlo Fasciotti, Primaria Edmondo De Amicis, IC Rivarolo, Sec. I° Ugo Foscolo

Scuole Infanzia Comunale Edoardo Firpo, Infanzia Nicolò Bacigalupo, Primaria Antonio Cantore

Scuola Primaria Prato

Scuole SM Voltri II, Primaria Enrico Alberto D`Albertis, IC Voltri II

Scuole IC Pegli, Sec. I° Rizzo-Alessi

Scuole IC Certosa, Sec. I° Caffaro

I costi di adeguamento strutturale degli istituti scolastici ammontano a 4,4 milioni di euro, di cui 1,4 ottenuti attraverso bando Miur e 3 milioni a carico dell’Ente.

Tra gli altri interventi aggiunti al piano triennale dei lavori pubblici ci sono:

Museo di Storia Naturale G. Doria

Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

Palazzo Rosso, recupero “alcova” al 2° piano ammezzato

Rio Fegino, adeguamento idraulico

Waterfront di Levante, demolizione Padiglione D

Palacep, interventi di messa a norma prevenzione incendi per SCIA

Piscina Comunale N. Mameli, nuovi e maggiori lavori

Impianto sportivo via Cagliari, manutenzione straordinaria

Impianto sportivo Ca’ de Rissi, manutenzione straordinaria