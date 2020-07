Pennelli e spazzole da quasi 200 anni: Costella 1828 entra nell’Unione imprese centenarie italiane

Genova. L’Unione Imprese Centenarie Italiane abbraccia tra i suoi associati anche la prima azienda ligure. Si tratta di Costella 1828 di Genova, da quasi due secoli specializzata nella produzione di pennelli e spazzole.

Fondata come laboratorio artigianale nel 1828 nel cuore di Genova, in via Canneto il Curto 25 rosso, lo sviluppo dell’impresa assumerà a metà dell’Ottocento la denominazione Luigi Costella e Figli. È proprio Luigi che rilancerà l’attività produttiva e commerciale, prima in relazione all’intensa attività portuale nella città e poi espandendosi gradualmente in altre regioni del territorio nazionale con un vasto catalogo di referenze per uso professionale (specialmente nella cantieristica navale) e domestico.

Nel 1929 vengono acquisiti quelli che diventeranno gli stabilimenti produttivi dell’azienda a Bolzaneto assumendo la denominazione aggiuntiva I.L.P.S. Industria Ligure Pennelli e Spazzole. Una sede direzionale e distributiva viene istituita, sempre nel 1929 in via S. Lorenzo 5 nei pressi del piccolo laboratorio che un secolo prima aveva dato origine all’attività

Con oltre 100 dipendenti, l’azienda Costella continua anche nei periodi di conflitto la produzione. Negli anni ’50 i fratelli Gianni, Piero e Franco Costella espandono ulteriormente l’azienda famigliare attraverso una rete di produzione e vendita che si afferma su tutta la penisola e oltre i suoi confini.

I nipoti Andrea e Pippo (quinta generazione), insieme alla madre imprenditrice Anna Gianasso, continuano la tradizione familiare commercializzando articoli per la cura della persona attraverso una rete di profumerie presenti su tutto il territorio ligure.

Negli ultimi anni, in piena linea con le attività originarie, l’attività si concentra sullo sviluppo di progetti legati alla barberia classica e all’universo della toeletta maschile.

L’azienda che oggi ha sede nel palazzo cinquecentesco della Meridiana –patrimonio dell’umanità Unesco iscritto al sistema dei Rolli di Genova – vanta una partnership strategica con il prestigioso marchio storico fiorentino Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella 1612. Questo fortunato incontro fornisce alla realtà genovese l’opportunità di distribuire i propri prodotti per barberia, con i due antichi loghi impressi, nelle più importanti capitali del mondo.

Con l’ingresso di Costella 1828 l’Unione Imprese Centenarie Italiane allarga la sua presenza in 10 regioni, confermandosi quale associazione testimone del più longevo Made in Italy di eccellenza.