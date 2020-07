Pegli, cede grata di un tombino: donna in codice rosso al pronto soccorso

Genova. Una donna è rimasta ferita mentre camminava per strada a Pegli, in via Martiri della Libertà. Una grata in ferro posizionata sul marciapiede ha ceduto sotto ai suoi piedi e la signora è caduta nel vuoto.

La donna è stata soccorsa dai militi della Croce Verde pegliese e portata in codice rosso all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena. Lamentava dolori alla schiena e alle braccia ma non dovrebbe rischiare la vita anche se la caduta le ha provocato un forte shock.

Sul posto, per aiutare la donna a uscire dal tombino, anche una squadra dei pompieri di Multedo che per recuperarla hanno dovuto aprire un altro varco. Il tutto sotto lo sguardo preoccupato di residenti e negozianti che ogni giorno, fino a oggi, hanno calpestato lo stesso tombino.