Passerella pedonale sopra la Guido Rossa, conclusa la posa

Genova. A mezzanotte e quaranta è stata posizionata la campata della passerella di attraversamento della via Guido Rossa.

Con un video in diretta, la pagina Facebook Cornigliano La rinascita ha testimoniato la conclusione delle operazioni.

La passerella consentirà agli utenti che si servono della stazione di Cornigliano di non dover attendere il semaforo verde per l’attraversamento della strada e collega direttamente il capolinea dei bus con la stazione. La campata è lunga 15 metri e unisce le due rampe già montate. L’apertura ai pedoni è prevista entro il mese di agosto.

L’altro vantaggio sarà per il traffico: con l’entrata in funzione della passerella verrà meno l’utilità del semaforo che stoppa l’afflusso dei veicoli provenienti da Ponente all’imbocco della Guido Rossa.

I lavori, finanziati da Società per Cornigliano e per i quali Sviluppo Genova svolge il ruolo di stazione appaltante, sono effettuati dal Raggruppamento temporaneo formato dall’Impresa Traversone sas (capogruppo) e dalle mandanti Calzolari Perforazioni srl e Metallica srl, per un importo di circa 315 mila euro.