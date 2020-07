Passa davanti alla Questura con sigarette di cannabis in tasca: nei guai 19enne

Genova. Stava camminando davanti alla Questura forse per rientrare a casa quando Nagut, il cane antidroga della dell’unità cinofila, che si trovava con la sua conduttrice davanti all’ingresso carraio della Questura in attesa di uscire in servizio di controllo del territorio, ha fiutato qualcosa.

Protagonista un ragazzo di 19 anni, che a quel punto è stato fermato dai poliziotti e perquisito.

Il giovane aveva i tasca 11 sigarette artigianali di cannabis per un peso complessivo pari a 7.54 gr.