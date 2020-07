Parco dell’Aveto: sabato un evento per scoprire la lavanda e le sue essenze

Genova. Un fine settimana ricco di eventi nel parco dell’Aveto.

Nel pomeriggio di sabato 18 luglio “Il fuoco gentile della lavanda“: si potrà osservare il processo di distillazione dell’olio che porta all’essenza, fare esperienze guidate nel campo fiorito, imparare a conoscere gli usi e le proprietà di questa pianta per il benessere a casa, unendo la tradizione erboristica mediterranea al feng shui. Per info e prenotazioni:tel. 346.9634835.

In val Graveglia tutti i sabato mattina si possono acquistare i prodotti agricoli freschi di giornata al mercatino degli agricoltori oppure prenotare una visita alla miniera di Gambatesa, scendendo nelle viscere della montagna a bordo del trenino degli antichi minatori.

Per i bimbi dai 4 agli 11 anni dal 13 luglio parte il Centro Estivo Progetto Azzurro, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 insieme agli operatori di Cooperativa Dafne. Passeggiate, attività in fattoria, giochi, sport e tanta aria buona! Per info su costi e prenotazioni contattare lo Iat al numero 0185.88046.