Pallavolo: un altro anno in Serteco per Maddalena Piazzi

Genova. Continuano le riconferme in casa Serteco Volley School, in vista della nuova stagione in Serie B2. Dopo quella di Alessia Cappai, è il turno della palleggiatrice Maddalena Piazzi.

Ecco le prime parole della giovane coccinella: “Sono molto felice di essere riconfermata in questa squadra, ci aspetta un anno impegnativo in cui dovremo responsabilizzarci. Siamo una squadra molto giovane e sicuramente incontreremo non poche difficoltà, ma questo ci aiuterà a crescere”.

“Il mio obiettivo – conclude Piazzi – è quello di migliorare tecnicamente ed acquisire più sicurezza”.