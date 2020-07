Pallavolo: la PSA Olympia ufficializza l’arrivo di Alessia Zannino

Genova. Dopo l’arrivo di Chiara Poggi, la PSA Olympia ufficializza anche quello di Alessia Zannino. Il libero, nell’ultima stagione in Serie B2 con la Serteco Volley School, sarà a disposizione di coach Matteo Zanoni per la prossima stagione in Serie B1.

Ecco le parole della neo giocatrice gialloblù. Le sensazioni per questa avventura in Olympia. “L’emozione è tanta – afferma Alessia -. Ho già riniziato a prendere confidenza con il pallone e mi sento già parte di questa grande società. Fare parte della B1 è una bella soddisfazione e sono pronta a dare il massimo per la squadra”.

Il roster si sta completando. “La società sta tirando su un squadra buona e molto competitiva. Conosco la maggior parte delle ragazze e devo dire che sarà un grande anno e ci toglieremo tante soddisfazioni”.

Zannino fissa gli obiettivi. “Per questa stagione il mio obiettivo personale è quello di migliorare sotto ogni aspetto per crescere e aiutare il più possibile la squadra. Per quanto riguarda l’obiettivo di squadra sarà sicuramente quello di fare il miglior campionato per mantenere la categoria dimostrando appunto di meritarcela”.