Pallavolo Amis-Admo, in Serie B ci sarà ancora Luca Rossi

Lavagna. La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo annuncia la conferma di Luca Rossi nella prima squadra che militerà in Serie B nella stagione sportiva 2020/2021.

Luca Rossi è confermato a far parte del gruppo con il quale è stato protagonista di diversi campionati. Ruolo opposto, classe 1989, per 190 centimetri di altezza, è nato e cresciuto nel settore giovanile della Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo, dove ha ottenuto ottimi risultati in campo giovanile prima e nei campionati di categoria poi.

“Difficile parlare di quest’ultima stagione perché interrotta con largo anticipo alla fine di febbraio/inizio marzo dal Covid-19 – afferma Rossi -. Ci è dispiaciuto ottenere la promozione solo per l’interruzione del campionato ma allo stesso tempo siamo contenti per aver la possibilità di confrontarci in un campionato di Serie B. Indosso questa maglia dall’età di 16 anni quindi il legame è soprattutto affettivo oltre al fatto di poter partecipare ad un campionato nazionale”.

“Il prossimo anno sarà una stagione difficile – prosegue – perché ci confronteremo contro squadre molto più forti ed organizzate di noi, ma dalla nostra abbiamo un gruppo unito ed entusiasta ad affrontare questa nuova esperienza. I miei obiettivi personali sono di migliorare da un punto di vista tecnico/tattico e cercare di dimostrare di poter giocare in questa nuova categoria”.