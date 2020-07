Pallanuoto, Matteo Monari lascia il Bogliasco

Bogliasco. Si chiude dopo sei anni intensi l’avventura di Matteo Monari con la calottina del Bogliasco.

“Approdato giovanissimo in biancazzurro, Matteo si è sempre dimostrato un ottimo atleta e un ragazzo speciale, non risparmiandosi mai, sia dentro che fuori dall’acqua. Nonostante l’affetto ed il rispetto che si è guadagnato in questi anni ha ora deciso che la sua carriera proseguirà lontano dal Golfo Paradiso” dichiarano i dirigenti bogliaschini.

“A noi non resta che ringraziarlo per ciò che ha dato alla nostra società e fargli il miglior ‘in bocca al lupo’” concludono.