Ospedale Galliera, ecco le nuove sale operatorie ad alta tecnologia: saranno pronte a ottobre

Genova. Presentate stamattina all’ospedale Galliera le nuove sale operatorie che verranno attivate entro ottobre al secondo piano del padiglione 2A. Una sala operatoria è dedicata all’ostetricia, una è destinata al dipartimento di chirurgia e la terza è finalizzata a procedure chirurgiche robot-assistite. E poi un ambulatorio chirurgico, riservato ad interventi chirurgici di minore complessità.

Tutte le camere operatorie, compreso l’ambulatorio chirurgico, saranno allestite con tecnologia di ultima generazione apprezzabile nei tavoli operatori, lampade scialitiche e diafanoscopi digitali.

Ma il vero cuore del nuovo blocco operatorio è la cosiddetta “sala operatoria domotica“: un insieme di componenti hardware e software che, in maniera integrata, gestisce tutte le apparecchiature elettromedicali di sala ed il set up della sala stessa.

“Proprio nel momento peggiore la sanità ligure ha fatto passi da gigante continuando ad investire e dotandosi, come si vede, di sale operatorie all’avanguardia con tecnologia al top in grado di supportare i nostri medici nell’erogazione di prestazioni di eccellenza”, ha commentato il governatore ligure Giovanni Toti. Che ha aggiunto: “Dobbiamo ancora accelerare, bisogna fare di più e meglio e il nuovo Galliera è uno di questi investimenti su cui non ci saranno né ripensamenti né retromarcia”.

Grazie alla tecnologia all’avanguardia, con un semplice clic sarà possibile fare la maggior parte delle operazioni che si eseguono nella pratica clinica quotidiana, ma in maniera più immediata, senza doversi recare nel proprio studio medico, ad esempio, per stabilire una connessione in videoconferenza, senza dover raggiungere fisicamente il tavolo operatorio o la scialitica per regolarli, senza dover andare nella pre-sala per consultare l’archivio Pacs aziendale.

“L’inaugurazione delle sale operatorie del Galliera dimostra che la sanità ligure ha continuato ad investire, nonostante l’emergenza e non si è mai fermata – ha aggiunto la vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale -. Il cantiere del Galliera che è andato avanti aprendo sale operatorie, conferma ancor di più la capacità del sistema di ritornare su vari fronti alla normalità seppure con gradualità. Voglio ringraziare tutti gli operatori, i medici, gli infermieri, oltre alla direzione dell’ospedale che hanno lavorato in questi mesi di dura emergenza profondendo tutte le loro energie”.

“L’obiettivo del progetto – spiega il direttore generale Adriano Lagostena – è stato quello di realizzare sale operatorie più “agili” e più efficienti rispetto a quelle tradizionali. Per raggiungere lo scopo abbiamo sviluppato tre concetti: Integrazione e Controllo; Comunicazione e Telemedicina; Data Management. Questi concetti si possono sintetizzare con la definizione di Sala Operatoria Integrata”.