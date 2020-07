Oregina Lagaccio: domani 22 luglio assemblea pubblica su problemi del quartiere

Genova. Mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 17.30 sul Piazzale dell’ex Caserma Gavoglio si terrà una assemblea pubblica organizzata dal coordinamento associazioni Oregina Lagaccio insieme a Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil Pensionati in merito alle problematiche dei quartieri.

In particolare i sindacati dei pensionati vogliono risposte sull’allargamento della parte alta di via del Lagaccio, la realizzazione del parco urbano Valletta 5 Santi con sistema di collegamento con via Napoli e via Ventotene, parcheggi Autorimessa ex Sati, pulizia e sfalcio scarpate Oregina, predisposizione di alcune corse della linea Amt 54 fino in via Napoli, risanamento valletta del Lagaccio.

Oltre ai rappresentanti del Coordinamento Associazioni Oregina Lagaccio e Spi Cgil Fnp Cisl Uil Pensionati saranno presenti: Matteo Campora, assessore comunale ai Trasporti, mobilità e ambiente, Pietro Piciocchi, assessore comunale a Bilancio lavori pubblici e manutenzioni, Andrea Carratù, presidente Municipio 1 Centro Est.