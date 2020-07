Operai di ArcelorMittal donano una scultura al cardinal Bagnasco

Genova. Anche gli operai di ArcelorMittal salutano i cardinale Angelo Bagnasco, che ha lasciato per limiti di età, il suo incarico di arcivescovo di Genova.

Ieri mattina una delegazione di operai ArcelorMittal, insieme al delegato della Fim Cisl Paolo Olmari, ha donato a Sua Eminenza Cardinale Angelo Bagnasco una scultura da loro realizzata che rappresenta il ponte, intitolata “Genova la Superba:cammino, cambiamento e continuità”.

Un omaggio degli ex lavoratori Ilva per ringraziare il Cardinale, che ha sempre mostrato grande attenzione e sensibilità per il mondo del lavoro.

Al saluto era presente anche il cappellano del Lavoro Don Franco Molinari.