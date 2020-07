Genova. Il Padel Albaro di Genova ha tenuto a battesimo il primo torneo Open di Padel del post lockdown.

I primi titoli sono andati a Lorenzo Di Giovanni e Federico Beltrami, che nel maschile hanno avuto la meglio su Daniele Cattaneo e Matteo Savoldi, e alla coppia formata da Alessia Cusato e Lucia Cortimiglia, che nel femminile hanno regolato Annalisa Bona e Valentina Beltrami.

Da segnalare ancora le vittorie di Ferdinando Zanchi e Gabriele Barabino nei tornei di Terza e Quarta Categoria maschile (dopo aver battuto in finale rispettivamente le coppie formate da Andrea Gianfredi e Marco Venzano e Andrea Almi Andrea Traverso), e di Mariangela Mussino e Venzano nel torneo misto, vittoriosi nel match decisivo contro Viviana Rampini e Pierluigi Beccaris.

Sui campi di piazzale Dunant sono andate in scena tante partite molto combattute, soprattutto le semifinali e finali dei tabelloni Open. D’altronde il livello è stato davvero importante con numerosi giocatori di categoria 1.1 e 2.1 provenienti anche da fuori regione, soprattutto da Milano, su un totale di una quarantina di coppie iscritte. Molti anche gli under 16 e under 18 presenti, con un 2005 ai nastri di partenza, il 3.1 milanese Bonnefoy Noa.

Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, per la soddisfazione degli organizzatori.