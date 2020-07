On the Wall, un nuovo gigantesco murale per Certosa (dall’altra parte del Polcevera)

Genova. Sono iniziati in questi giorni i lavori di stesura del fondo del nuovo gigantesco murale sull’edificio del Bic a Certosa, che concluderà il progetto On the Wall iniziato nel luglio dello scorso anno.

La nuova opera sorgerà di fronte a quella completata nel 2019 dall’olandese Zedz, sulla cabina Enel dall’altra parte del Polcevera. Servirà circa una settimana di lavoro per il nuovo murale, a tema ecologico e di grandi dimensioni: con i suoi 150 metri di lunghezza e i 15 di altezza, è una delle opere più grandi d’Italia. A realizzarlo è stato chiamato Tellas, un noto artista italiano che ha partecipato a numerosi eventi internazionali.

“Un’iniziativa importante, che impreziosisce il quartiere di Certosa – commenta l’assessore alle politiche culturali Barbara Grosso – Questo nuovo murale, insieme a quello terminato lo scorso anno, andrà a formare una porta d’ingresso ideale alla valle e soprattutto al nuovo ponte, che sorge a poche decine di metri verso monte”.