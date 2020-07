Nuovo ponte, inizia il collaudo statico. I progettisti: “Velocità ridotta? Tutto nella norma”

Genova. “La progettazione del ponte è stata portata a termine nel pieno rispetto delle normative vigenti, ed in piena consapevolezza dei vincoli esistenti sul tracciato e dei vincoli costruttivi e degli effetti di tali vincoli sugli elaborati progettuali”. Così i tecnici di Italferr, la società che ha progettato il nuovo viadotto sul Polcevera, hanno replicato ai dubbi sorti nelle scorse ore sulle caratteristiche dell’opera che a partire da oggi viene sottoposta al collaudo statico prima dell’inaugurazione.

Dubbi sollevati da un articolo de Il Sole 24 Ore che ha riproposto una vecchia questione: per mantenere il tracciato del ponte Morandi e non allungare i tempi di ricostruzione, il limite di velocità sulla strada sarà di 80 km/h in direzione Genova e di 70 km/h in direzione Savona. Colpa soprattutto della curva che entra in galleria Coronata, fuori norma già prima del crollo e di conseguenza anche adesso. Non che prima si potesse sfrecciare: verso Ponente erano indicati i 90 km/h e verso Levante già a metà viadotto scattavano i 60 km/h.

“Tali vincoli, legati a esigenze espresse dalla struttura commissariale, tese in primo luogo a garantire il ripristino della viabilità dell’area nei tempi più ridotti possibile, contemperando il rispetto delle norme, non hanno comunque impedito il potenziamento della sicurezza e il miglioramento delle caratteristiche prestazionali generali dell’opera”, prosegue Italferr che rivendica “un aumento della sicurezza legato principalmente all’inserimento delle corsie di emergenza, all’allargamento in curva per miglioramento visibilità, all’allargamento dello spartitraffico, all’apposizione di barriere a norma, all’utilizzo di asfalto ad alta aderenza e all’illuminazione sull’intero tracciato”.

Intanto questa mattina alle 10 scattano le prove di collaudo statico sul nuovo viadotto, operazioni che andranno avanti per circa sei giorni, una durata che combacia con la necessità per i costruttori di consegnare il ponte il 29 luglio. Le procedure sono state definite congiuntamente da Anas, Rina e dal consorzio PerGenova.

Come avverranno le prove statiche

Una unità operativa specifica di ingegneri di Anas – in coordinamento con la squadra di direzione lavori di Rina – si occuperà della verifica del carico degli autoarticolati e degli Sptm, i carrelli radiocomandati già utilizzati anche nella fase di demolizione, della gestione della movimentazione dei mezzi, dell’avvio e del controllo del corretto andamento delle prove.

I dati che saranno raccolti dalla strumentazione verranno trasmessi a una control room dove i tecnici visioneranno lo stato delle prove e procederanno all’interpretazione dei dati. Saranno impiegati 54 autoarticolati in tutto composti da motrice e rimorchio per quanto riguarda le prove sul viadotto, mentre saranno utilizzati 4 Spmt per le prove sulla rampa di innesto con l’autostrada A7.

Durante la fase zero i mezzi dovranno transitare sulla struttura in formazione serrata a marcia lenta per permettere l’assestamento strutturale dell’impalcato. Per la prova a torsione alcuni mezzi percorreranno prima la carreggiata nord e poi quella sud. Per la prova di frenatura alcuni mezzi freneranno contemporaneamente in un punto definito.

In seguito, in 6 fasi successive, si procederà all’esecuzione delle prove statiche: i mezzi verranno posizionati su porzioni prefissate dell’impalcato e tali da determinare nella struttura stati di sollecitazione superiori agli stati d’esercizio del viadotto. Durante le operazioni, le tre campate adiacenti alla campata in prova saranno mantenute libere, al fine di evitare eventuali interferenze.

Le fasi, pertanto, saranno composte da due o tre prove non interferenti tra di loro, che possano essere realizzate in contemporanea. Durante ciascuna delle 6 fasi, i mezzi si posizioneranno gradualmente sopra il viadotto aumentando così il carico. Nel mentre si procederà alle letture topografiche richieste dalle procedure di collaudo.

Le fasi sono state ordinate in ordine decrescente rispetto al numero dei mezzi necessari per le singole prove, al fine di diminuire progressivamente il numero dei mezzi presenti sopra il viadotto con il procedere delle prove stesse.