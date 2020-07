Nuovo ponte Genova San Giorgio, Bucci: “Quella del 3 non sarà un’inaugurazione finta”

Genova. Trentasei ore serviranno alla struttura commissariale per smontare le strutture che saranno allestite per l’inaugurazione del ponte Genova-San Giorgio, fissata per il 3 agosto alle 18.30.

Per questo il ponte sarà effettivamente aperto alle auto solo la mattina del 5 agosto o, se si riuscirà a velocizzare lo smontaggio, addirittura nel corso della giornata del 4. “Quello che voglio precisare – dice il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci – è che se facciamo l’inaugurazione è perché tutte le parti, amministrativa, burocratica e tecnica, sono completate. Quindi quella del 3 agosto non sarà una finta inaugurazione”.

Quello che occorrerò fare a partire dalla fine della cerimonia inaugurale sarà rimuovere per esempio circa 800 sedie e le altre strutture di allestimento temporaneo: “Abbiamo calcolato circa 36 ore per queste operazioni – ha chiarito Bucci – se riusciamo a fare tutto in 12 ore il ponte potrebbe essere percorribile anche il 4 agosto”.

Circa la possibilità che ci possano essere sorprese negative e magari improvvisi ritardi per i lavori che riguardano la galleria di Coronata a ponente e l’elicoidale a levante, il sindaco ha escluso categoricamente l’ipotesi: “Assolutamente no – ha detto Bucci – altrimenti mi farò sentire con Aspi”.