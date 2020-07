Nuovo ponte, Bucci: “Nessun ostacolo, inaugurazione tra il 1 e il 5 agosto”

Genova. “Abbiamo ulteriormente ristretto l’intervallo possibile per l’inaugurazione del nuovo ponte, che avverrà in un giorno compreso tra il 1 e il 5 agosto”.

Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci, questa mattina a margine della cerimonia del cambio della direzione dell’istituto idrografico della Marina militare.

“E’ in corso, come sapete, il collaudo statico, le cose stanno andando bene e non ci sono ostacoli – continua Bucci – proprio oggi porteremo avanti un dialogo con la Presidenza della Repubblica per capire quale possa essere il giorno migliore”.

Nei giorni sembrava che la data per l’inaugurazione – alla quale parteciperanno le più alte cariche dello Stato, tra cui lo stesso presidente Sergio Mattarella – avrebbe potuto slittare al 7 o all’8 agosto ma evidentemente i costruttori sono riusciti a recuperare qualche giorno sui ritardi accumulati.

Sulle polemiche legate alle notizie di stampa sul limite dei 70 km/h e sulla definizione del ponte come “fuori norma”, il sindaco e commissario risponde duramente: “Mi aspetto le polemiche, ma almeno dovrebbero essere basate su fatti reali, leggere sui giornali che il ponte è fuori norma è veramente ridicolo – afferma – innanzitutto perché non è vero ma poi perché io vorrei dire a chi scrive queste cose di informarsi e di leggere le relazioni che sono pubblicate sul sito della struttura commissariale, dire che è il ponte fuori norma è una falsità e ognuno deve essere responsabile di quello che afferma”.