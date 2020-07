Nuovi nati, secondo l’Istat in Liguria sono in calo del 3,25% ma Genova inverte la tendenza

Genova. Ci sono una notizia buona e una cattiva: in Liguria continua a calare il numero dei nuovi nati ma a Genova gli ultimi dati utili registrati dall’Istat fanno segnare una lieve inversione di tendenza, in positivo. Così emerge dal Bilancio demografico nazionale relativo al 2019.

La Liguria chiude il 2019 con 1.543.127 mila abitanti. Nello stesso anno i nati sono stati 8.749 e i morti 21.357, quindi con un saldo negativo di 20.214 persone rispetto all’anno precedente. Non solo, nel 2018 i nati erano stati 9043 quindi c’è stata una decrescita nella natalità del 3,25%. (Nel 2017 i nuovi nati in Liguria erano stati 9571).

Una percentuale preoccupante ma che si discosta dalla media nazionale, al minimo storico e con una contrazione nelle nascite ben più alta, del 4,5% e di oltre 19 mila unità. “Il calo si registra in tutte le ripartizioni – spiegano dall’istituto – ma è più accentuato al Centro (-6,5%). I fattori strutturali che negli ultimi anni hanno contribuito al calo delle nascite sono noti e si identificano nella progressiva riduzione della popolazione italiana in età feconda, costituita da generazioni sempre meno numerose alla nascita, a causa della denatalità osservata a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, non più incrementate dall’ingresso di consistenti contingenti di giovani immigrati”.

La Liguria è, insieme alla Sardegna, anche la Regione con il tasso di natalità più basso rispetto alla popolazione residente (5,7 per mille in Liguria, 5,4 in Sardegna), mentre il primato è detenuto dalla provincia autonoma di Bolzano (9,9 per mille).

Fa segnare un aumento, anche se non sostanziale, però il Comune di Genova. Se nel 2017 i nuovi nati erano stati 3368 e praticamente lo stesso numero si era replicato nel 2018 (3367), nel 2019 l’Istat ha registrato 3432 nuovi cittadini con un aumento percentuale dell’1,93%. La popolazione nel Comune di Genova al 31 dicembre 2019 era di 574090 persone. I morti nel 2019 a Genova sono stati 7997.