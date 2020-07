Genova. Proseguono le novità di calciomercato nel panorama dilettantistico.

In Promozione, il Molassana Boero ha raggiunto l’accordo anche per la stagione 2020/2021 con Manuel Buffo, centrocampista classe 1992.

Foto 3 di 3





Per i rossoazzurri due nuovi innesti (nelle foto): a disposizione di mister Pandiscia ci saranno Edoardo Grosso, attaccante classe 1987 che per quattro stagioni ha vestito la maglia dell’Athletic Club Liberi, e Simone Sanni, attaccante esterno classe 1999, scuola Virtus Entella ed ex Little Club James.

La Praese ha ufficializzato l’arrivo di un secondo portiere. Indosserà i colori gialloverdi Giacomo Buccheri, classe 2002, proveniente dalla Sampierdarenese.

In Prima Categoria, altri cinque nuovi acquisti per il Bargagli San Siro. Si tratta di Mattia Della Giovanna (centrocampista, classe 1990, dal Prato), Riccardo Scalamera (centrocampista, 1995, dalla Superba), Samuele Messuri (centrocampista, 1995, dall’Angelo Baiardo), Carlos Andres Salas Mendoza (attaccante, 1989, dalla Praese), Filippo Musso (difensore, 1999, dal Campomorone Sant’Olcese).