Nuovi arrivi per Marassi e San Quirico Burlando

Genova. Altri movimenti di mercato riguardanti le società di Genova e provincia.

In Promozione, il Marassi si rafforza ulteriormente con due arrivi. Vestirà la maglia rosanero Matteo Aprile, centrocampista classe 1992 con un passato nelle categorie superiori con Vado e Lavagnese che, dopo cinque stagioni all’Athletic Club Liberi, lo scorso anno ha militato nel Golfo Paradiso PRCA.

Dal Ca De Rissi San Gottardo arriva Daniele Casella. Attaccante classe 1991, due stagioni fa aveva già giocato con il Marassi, mentre dal 2014/2015 al 2017/2018 aveva miltato nel Real Fieschi.

In Prima Categoria, altri due arrivi in casa San Quirico Burlando. Raggiunto l’accordo con il jolly Stefano Rossin, classe 1989, che ritrova mister Puggia dopo una stagione al San Cipriano. Per gli arancioneri ecco anche il talentuoso centrocampista Andrea Gastaldo, classe 1996, svincolatosi dalla Sestrese

Per quanto riguarda la Riese, la prima notizia ufficiale per la stagione 2020/2021 è una conferma: Alessandro Oggiano sarà ancora l’allenatore dei biancocelesti dopo la brillante stagione conclusasi al quinto posto. Conferma in blocco anche dei suoi collaboratori: Salvatore Savona e Francesco Podestà viceallenatori, Gianluca Mosto preparatore dei portieri e Lorenzo Amato massaggiatore.