Notte di fuoco: doppio rogo di cassonetti e auto tra Sestri Ponente e Pra’

Genova. E’ stata una notte di fuoco quella appena trascorsa nel ponente genovese, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in due occasioni per spegnere due grossi roghi innescati a poca distanza uno dall’altro

Il primo incendio ha interessato due contenitori della raccolta rifiuti di Amiu, uno della carta dal quale è iniziato l’incendio, e uno normale, posizionati in via Poch a Sestri Ponente poco prima dell’una di notte.

Un’ora dopo circa i pompieri sono stati chiamati per intervenire in via Taggia a Pra’, dove un incendio scaturito da un altro cassonetto stava velocemente crescendo di intensità: in pochi secondo, infatti, le fiamme avevano iniziato ad aggredire altri cassonetti e un’auto parcheggiato a loro vicino.

Solo grazie all’intervento delle squadre dei vigili del fuoco si è evitato che la situazione sfuggisse di mano: una volta messe in sicurezza i due roghi, sono scattate le indagini per confermare la mano dolosa e, soprattutto, la relazione tra i due incendi, avvenuti in rapida successione, con le medesime modalità e in zone cittadine abbastanza vicine.