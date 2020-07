Normac AVB, pronta la nuova formazione per il campionato di Serie B2

Genova. La stagione 2019/2020 aveva visto la Normac AVB condurre sempre al comando e imbattuta il campionato di Serie C prima che l’epidemia di Covid-19 bloccasse tutto lo sport italiano e non solo. A questo campionato la società del presidente Carlo Mangiapane ha partecipato nella scorsa stagione dopo undici anni di permanenza nella serie nazionale B2; l’intento della società è sempre stato quello di ritornare rapidamente nella categoria superiore. La Federvolley, visti i risultati ottenuti dalla squadra, ne ha decretato la promozione in Serie B2.

“Ci apprestiamo a ripartire con grande entusiasmo – afferma il presidente Mangiapane – con una rosa quasi totalmente rinnovata. Voglio pubblicamente ringraziare Silvia Bulla, il nostro libero, che rappresenta la continuità e la forza di questa squadra, avendone sempre vestito la maglia e credendo in un progetto che va al di là dei risultati sportivi. Ricordando un vecchio film posso dire che ‘Ricomincio da tre’; Silvia e Lorenza Bulla, Anna Scotto Busato protagoniste della passata stagione e a cui in seguito si è aggiunta Gloria Marchetto che ha confermato la sua disponibilità a restare con noi“.

La costruzione della prima squadra della Normac AVB per il nuovo campionato parte da un rinnovato staff tecnico che vede alla guida Gerry Grotto come primo allenatore, coadiuvato da Paolo Pampuro come secondo. Entrambi hanno un passato in società, Grotto come giocatore e Pampuro come allenatore, ed hanno accettato l’incarico fiduciosi nel lavoro dei dirigenti. Il presidente Mangiapane ha messo quindi a disposizione un budget importante nelle mani del direttore generale Mario Bacigalupo, che ha potuto così costruire una rosa competitiva.

Ecco la rosa della Normac AVB per la stagione 2020/2021:

Bulla Silvia (classe 1999) Libero, nell’ultima stagione alla Normac AVB in Serie C

Bulla Lorenza (classe 1994) Libero, nell’ultima stagione alla Normac AVB in Serie C

Dell’Amico Gaia (classe 2000) Palleggio, nell’ultima stagione al Parella in Serie B1

Giordano Benedetta (classe 1998) Banda, nell’ultima stagione alla Maurina in Serie D

Grattarola Giada (classe 2001) Banda, nell’ultima stagione al Genova Vgp in Serie C

Kotlar Giulia (classe 1989) Opposto, nell’ultima stagione al Vigevano in Serie B1

Laragione Mariella (classe 1992) Centrale, nell’ultima stagione alla Marsala in Serie A2

Marchetto Gloria (classe 1993) Palleggio, nell’ultima stagione alla Normac AVB in Serie C

Peonia Susanna (classe 1994) Centrale, nell’ultima stagione all’Esperia in Serie B1

Pricop Roxana (classe 1998) Banda, nell’ultima stagione all’Acqui Terme in Serie B1

Rissetto Carlotta (classe 1999) Banda, nell’ultima stagione alla Serteco Volley School in Serie B2

Scotto Busato Anna (classe 2001) Centrale, nell’ultima stagione alla Normac AVB in Serie C