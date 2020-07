“Non mi lasciare”, e lo ferisce con un coltello da cucina: ragazza denunciata da carabinieri

Genova. E’ corso da lei, dopo che aveva minacciato gesti irreparabili, ma durante la discussione è stato ferito da un colpo dello stesso coltello con cui stava ferendosi per la disperazione.

Questo l’esito di una storia d’amore senza lieto fine che ha coinvolto una ragazza di 25 anni e un uomo di 35, dopo una discussione sulla loro relazione. La donna, infatti, sapendo delle intenzioni di lui di chiudere quel rapporto, ha minacciato di “farsi del male”, iniziando a compiere gesti di autolesionismo con un coltello da cucina.

L’uomo, per fermarla, è accorso presso la sua abitazione nel tentativo di placare la sua disperazione, ma durante la discussione la ragazza ha rivolto l’arma verso di lui, ferendolo in maniera per fortuna non grave. Immediato poi l’intervento dei carabinieri: dopo il ricovero di entrambi al Villa Scassi, per la ragazza è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate.