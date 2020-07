Noceti, Noziglia, Pontremolesi, Donati e Bassi primi a Sestri Levante

Sestri Levante. Il Parco Mandela di Sestri Levante ha ospitato la prima gara 3D in Liguria dopo il lockdown; ad organizzarla gli Arcieri del Tigullio in collaborazione con il Comitato regionale Fitarco Liguria. Tanti gli azzurri sui percorsi liguri, tra loro anche le stelle delle Nazionali Campagna e 3D che sono riuscite spesso a salire sul podio.

Nell’arco istintivo over 20 trionfa al maschile Giampiero Testa degli Arcieri Fivizzano con 368 punti. Al femminile la medagliata agli ultimi Mondiali 3D Michela Donati (Sagitta Arcieri Pesaro) vince la gara con 386 punti. Nell’Under 20 Luciano Canepa (Arcieri Tigullio) e Angela Giudice (Arcieri delle Alpi) vincono al maschile e al femminile con 472 e 428 punti.

Nel Compound successo in rosa per Angela Giudice (Arcieri delle Alpi) con 428 punti nell’Over 20 e di Giada Baron (Arcieri delle Alpi) nell’Under 20 con 386 punti.

Vittoria azzurra nell‘arco nudo Over 20 maschile per il padrone di casa Alessio Noceti (Arcieri Tigullio, nella foto) che con 434 punti riesce a mettersi alle spalle Daniele Bellotti (Arcieri Fivizzano). Nel femminile altro oro ligure con Cinzia Noziglia (Fiamme Oro) che alla fine della gara totalizza il punteggio migliore (415). Nell’Under 20 maschile Jacopo Azzoni degli Arcieri del Tigullio è primo con 266 punti.

Testa a testa azzurro nel longbow dove Marco Pontremolesi (Arcieri Fivizzano) vince l’oro con 403 punti e Alfredo Dondi (Kosmos Rovereto) sale sul secondo gradino del podio con 392 punti. Al femminile altre due arciere della Nazionale si spartiscono le prime due posizioni: vittoria per Iuana Bassi (Arcieri Tigullio) e secondo posto per Paola Sacchetti (Arcieri Città di Pescia) con i punteggi di 340 e 311.