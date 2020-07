Nervi, sequestra e maltratta la fidanzata: 22enne arrestato dalla polizia è stato rilasciato dopo la convalida

Genova. Urla e grida d’aiuto da un appartamento di Nervi hanno portato ieri all’intervento della polizia e all’arresto di un 22enne moldavo per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, resistenza ae violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo con precedenti per lesioni, maltrattamenti, violenza privata ed evasione, aveva chiuso in casa la ex, che era tornata a vivere con lui dopo precedenti maltrattamenti che la avevano portata a un certo punto a trasferirsi in un’altra città.

Secondo quanto raccontato dalla vittima la gelosia da parte di entrambi aveva reso violenta e turbolenta la loro relazione. Venerdì il 22enne, che aveva anche un divieto di avvicinamento alla ex. le ha anche morso un avanbraccio. L’uomo è stato arrestato.

Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida con la quale il 22 stato sottoposto all’obbligo di firma presso il Commissariato Nervi. Riconfermato inoltre il provvedimento di divieto di avvicinamento e comunicazione con la ex-fidanzata.