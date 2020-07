Monopattini e bici elettriche, +73% negli acquisti a Genova secondo eBay

Genova. Le maglie del lockdown si sono allentate negli ultimi mesi e, assieme all’arrivo della bella stagione, gli Italiani sembrano aver scoperto la bellezza e i vantaggi della Green Mobility, ovvero lo spostarsi principalmente con mezzi green come biciclette – normali o elettriche – monopattini, rollerblade e skateboard.

Da una ricerca sugli acquisti di Green Mobility effettuati su eBay emerge che nei primi 7 mesi del 2020 i veicoli di mobilità elettrica hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2019, un incremento dell’88%; l’incremento è cresciuto significativamente (220%) nella settimana del 25 maggio, in concomitanza con un ulteriore allentamento delle restrizioni del lockdown.

Cosa raccontano i dati di acquisto degli Italiani su eBay? Sicuramente, complice anche un trend, i più apprezzati sono i monopattini, che rispetto al 2019 vedono un aumento di vendite sul marketplace del 270%: di questi, i più ricercati e acquistati sono le versioni elettriche (+235%). Seguono le bici normali, che registrano un incremento degli acquisti dell’88,71%, rollerblade e pattini (+114%).

Quali si sono dimostrate le città più green da questo punto di vista nel 2020? Al primo posto Roma, seguita da Milano e Torino. Ma non sono da sole, ecco qui di seguito le 10 città che hanno acquistato più prodotti di Green Mobility nel 2020 su eBay:

Roma (+138%)

Milano (+106%)

Torino (+84%)

Palermo (+44%)

Firenze (+131%)

Bologna (+126%)

Napoli (+81%)

Genova (+73%)

Bari (+ 132%)

Verona (+122%)

A favore di un futuro sempre più green, eBay e Legambiente hanno dato vita a eBay Sostenibile, la pagina di eBay interamente dedicata a iniziative sostenibili, che promuove comportamenti e scelte di acquisto sempre più consapevoli.

Favorire comportamenti di acquisto sostenibili è una delle azioni strategiche promosse da Legambiente e sostenute fortemente da eBay. Un terreno sul quale, tuttavia, occorre puntare di più. Qualche esempio concreto? Legambiente, che nel rapporto CittàMEZ prodotto con Motus-e ha riassunto i dati di ACI, stima che a fine 2019 i mezzi elettrici “targati”, cioè quelli con assicurazione obbligatoria, erano più di 61 mila: in testa le auto (22 mila) e a seguire motorini elettrici (almeno 17 mila), moto (5 mila) e quadricicli (7 mila). Poi ci sono furgoni, autobus e mezzi speciali o di servizio.

Di cicli a trazione elettromuscolare e mezzi di micromobilità a trazione prevalentemente elettrica, invece, in Italia ne stanno circolando oltre un milione. Le più diffuse sono le e-bike, o biciclette con assistenza elettrica alla pedalata: negli ultimi 4 anni se ne sono vendute 700 mila e solo negli ultimi 6 mesi altre 200 mila (dati ANCMA).

Se non si è vincolati all’uso dell’auto, per spostamenti in città il mezzo più economico e veloce può essere davvero un monopattino elettrico o una bicicletta. Il Bonus mobilità, istituito dal Governo proprio per favorire forme di mobilità alternativa, permette di acquistare anche su eBay biciclette, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici nuovi o usati, usufruendo di un buono del 60% del loro costo, fino ad un massimo di 500 euro.