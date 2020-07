Genova. Cresce l’umidità e quindi il caldo si fa più afoso. In quest’estate in cui non sono ancora arrivate le temute ondate di calore a cui ormai ci siamo abituati nel corso degli anni, quella di oggi potrebbe essere una giornata in cui si potrebbe fare più fatica a tollerare la calura, che in ogni caso si mantiene su temperature sopportabili: oggi le massime saranno tra i 27 e i 30° C sulla costa e tra i 25 e i 31° C nell’interno.

Questa mattina, secondo le previsioni del Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, cielo prevalentemente sereno o al più velato. A metà pomeriggio possibili temporali tra le Alpi liguri e la val Bormida occidentale in spostamento verso Est. Possibile quindi un interessamento anche del savonese e del genovese occidentale, in particolar modo nelle aree interne. Più a Levante cielo andrà coprendosi nel tardo pomeriggio, ma senza fenomeni.

I temporali derivano dalle infiltrazioni di aria più fresca in quota, ma non “romperanno” l’alta pressione.

I venti saranno in prevalenza a regime di brezza. Possibili colpi di vento col passaggio temporalesco del tardo pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie.