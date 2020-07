Genova. Il cielo grigio dell’alba sta lasciando spazio ad aperture che sono più ampie nell’interno rispetto alla costa. Nel corso del pomeriggio le nubi si svilupperanno verticalmente lungo la fascia appenninica, con bassa probabilità di instabilità (debole) limitata alle Alpi Liguri e Marittime.

Gli addensamenti, spiega il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, derivano dalle correnti umide occidentali in quota. Nella seconda parte della settimana potrebbero produrre isolati episodi di instabilità.

Venti in prevalenza da Sud-Ovest al largo, al più moderato; a regime di brezza sull’arco ligure.

Mari generalmente poco mosso sotto costa, localmente mosso al largo il settore Ovest.

Temperature in ulteriore aumento, specialmente le massime nell’interno e in quota sull’Appennino. Minime sulla costa tra 19 e 23° C, nell’interno tra 8 e 20° C, massime tra 25 e 29° C sulla costa, tra 26 e 30° C nell’interno.