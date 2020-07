Genova. Sole, sole e ancora sole. Bel tempo su tutta la regione e per l’intera giornata.

Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

I venti restano deboli in regime di brezza o variabili e il mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in generale aumento: minime sulla costa tra 21 e 23° C, nell’interno tra 15 e 20° C. Massime tra 28 e 32° C sulla costa, tra 26 e 30° nell’interno.

Domani la situazione non dovrebbe discostarsi di molto da quella odierna.