Genova. Rinforzo anticiclonico sul mediterraneo, con tempo nel complesso stabile sulla nostra regione. Tuttavia infiltrazioni umide determinano a tratti un po’ di nuvolosità sparsa. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 27 luglio, occhio al caldo afoso per umidità su valori elevati, specie lungo le coste.

Per il resto avremo nubi sparse al primo mattino sui versanti marittimi costieri del settore centro-occidentale, con addensamenti più probabili tra Savonese e Genovesato, altrove qualche velatura. Attenuazione della nuvolosità nel corso della mattinata e tempo soleggiato ovunque nel pomeriggio, pur con modesti cumuli sui rilievi. Venti deboli da sud. Mare quasi calmo. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 18 e 29 gradi, nell’interno tra 6 e 28.

Domani, martedì 28 luglio, giornata di bel tempo su tutta la regione con qualche modesto cumulo sui rilievi. Tendenza a parziale incremento della nuvolosità verso sera per transito di velature.

Mercoledì 29 luglio, secondo Limet, avremo nubi sparse su tutta la regione, in un contesto comunque in buona parte soleggiato.