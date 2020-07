Genova. Infiltrazioni umide continuano a inserirsi nelle maglie anticicloniche, determinando nuvolosità sparsa e locale instabilità sui rilievi. Ecco le previsioni meteo di Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 20 luglio, al mattino parzialmente nuvoloso sulle coste, in particolare sul settore centro-occidentale. Tendenza a maggiori schiarite nel corso della giornata, pur con nubi sparse in un contesto comunque in parte soleggiato, specie ai lati regionali. Nelle zone interne e i versanti padani invece, a una mattinata in prevalenza serena, seguiranno locali cumuli, più sviluppati su Val D’Aveto e Trebbia a levante, su Alpi Marittime e Liguri a ponente, dove non si escludono locali note instabili. Venti da sud in rinforzo sino a moderati o localmente tesi tra Genovesato e Savonese. Mare da poco mosso a mosso. Temperature minime in lieve aumento, stazionarie le massime: saranno comprese sulla costa tra 19 e 27 gradi, nell’interno tra 9 e 29.

Domani, martedì 21 luglio, ancora nubi sparse un po’ su tutta la regione, più fitte in mattinata sul settore centro-occidentale, e con maggiori schiarite nel pomeriggio lungo le coste. Venti: meridionali a tratti moderati. Mari: mosso. Temperature: pressoché stazionarie.

Mercoledì 22 luglio prosegue un tempo variabile con nuvolosità in transito.