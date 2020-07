Genova. Dopo le piogge di ieri sera, ancora qualche accenno di instabilità sabato mentre avremo una domenica e lunedì di bel tempo stante la rimonta dell’alta pressione delle Azzorre sul Mediterraneo. Ecco le previsioni per la Liguria per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 4 luglio, fino al primo mattino rovesci residui tra Valle Bormida e Alpi Liguri, nubi sparse sul resto della regione ma schiarite sempre più ampie specie lungo le coste. Permarranno nubi sparse solo sui rilievi più occidentali e sull’Appennino orientale, in successiva attenuazione in serata quando il cielo diverrà ovunque sereno. Attenzione ai venti che potranno essere forti, ma in attenuazione. Mare mosso. Temperature: In calo le minime, in aumento le massime lungo le coste durante la giornata: saranno sorprese sulla costa tra 17 e 32 gradi, nell’interno tra 8 e 26.

Domani, domenica 5 luglio, cielo sereno ovunque; qualche nube nelle aree interne durante il pomeriggio senza conseguenze. Venti deboli meridionali. Mare poco mosso. Temperature in aumento soprattutto nell’entroterra.

Lunedì 6 luglio giornata stabile e soleggiata, da segnalare solamente qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Temperature stazionarie.