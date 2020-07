Genova. La settimana appena iniziata non sarà caratterizzata dal bel tempo ovunque come quella precedente.

Secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, oggi al mattino parzialmente nuvoloso o nuvoloso tra imperiese e savonese, dove non si esclude anche qualche sgocciolio. Altrove invece maggiori schiarite. Nel pomeriggio possibili acquazzoni o rovesci anche a carattere temporalesco su Alpi liguri in sconfinamento anche sul relativo tratto costiero. Possibile anche qualche rovescio tra la Val Fontanabuona e la Val Trebbia. Altrove generale aumento delle nubi ma senza fenomeni.

I venti soffierano da Nord moderati o tesi al mattino, in attenuazione nel corso della giornata, di conseguenza il mare sarà mosso al mattino, poco mosso nel pomeriggio.

Temperature: stazionarie: minime sulla costa tra 21 e 24° C, nell’interno tra 9 e 16° C. Massime tra 24 e 28° C nell’interno e tra 28° e 31° C sulla costa.

Domani instabilità in aumento e possibili temporali.