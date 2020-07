Meteo, oggi un po’ di nubi ma basso rischio di pioggia

Genova. Una perturbazione attraversa gran parte delle regioni settentrionali nella giornata di oggi, ma gli effetti sulla Liguria seondo i meteorologi di Limet saranno trascurabili.

Stamattina sulla Liguria nuvolosità in aumento sul settore centro-occidentale costiero, in modo particolare tra Savonese e Genovese, senza fenomeni. Per il resto nubi sparse o cielo velato con schiarite prevalenti.

Tra il pomeriggio e la serata formazione di qualche temporale sulle Alpi Liguri, in sconfinamento attenuato verso la Val Bormida e la costa Savonese (poche gocce o brevi piovaschi). Attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto.

Sul resto della regione condizioni di variabilità, ma con schiarite predominanti.