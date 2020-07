Genova. Ancora correnti umide sulla nostra regione con nubi basse marittimo-costiere nella giornata di giovedì. Domani avremo un passaggio più instabile più organizzato con temporali anche forti nelle aree interne, mentre sabato tornerà il bel tempo sulla Liguria. Ecco dunque le previsioni in dettaglio offerte dagli esperti del centro meteo Limet.

Giovedì 2 luglio. Al mattino banchi di nubi basse diffuse a gran parte della costa ed ai rilievi retrostanti. Non si esclude qualche pioviggine o breve rovescio in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Maggiori schiarite su Alpi Liguri e versanti padani in genere. Nel pomeriggio attenuazione della nuvolosità specie a levante e sul centro della regione mentre permarranno addensamenti a ponente. In serata possibili temporali tra Alpi Liguri e Valle Bormida, con sconfinamenti attenuati verso la costa savonese; situazione invariata altrove. Venti: Tesi da sud-est su genovese e Tigullio, marino forte nelle vallate interne di Genova e Savona. Mari: Generalmente mossi. Temperature: Stazionarie. Costa: min 19/23°C, max 25/28°C. Interno: min 9/16°C, max 24/27°C.

Venerdì 3 luglio. Avvisi: Temporali localmente forti nelle zone interne. Cielo e Fenomeni: Tempo instabile su tutta la regione con manifestazioni temporalesche anche di forte intensità nelle aree interne, ma con sconfinamenti anche su diversi tratti della fascia costiera. Fenomeni più probabili tra pomeriggio e sera. Venti: Moderati da sud-est al mattino, in rotazione a nord tra il pomeriggio e la serata. Mari: Mosso o molto mosso. Temperature: Stazionarie le minime, in calo le massime specie nelle zone interne.

Sabato 4 luglio. Ultime nubi sui versanti padani al mattino, in attenuazione, bello altrove. Temperature minime in calo, massime in aumento.