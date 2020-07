Genova. L’anticiclone oceanico torna ad abbracciare il nord-Italia, determinando il ritorno di condizioni di tempo stabile, ma non sempre soleggiato, a causa dell’aumento della nuvolosità bassa. Il quadro termico si manterrà pressoché invariato, con valori normali per il periodo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 19 luglio. Nel corso del pomeriggio attività cumuliforme in accentuazione, che potrà dare luogo a qualche rovescio nell’entroterra imperiese. Entro la serata aumento delle nubi basse sui bacini marittimi centro-occidentali, ma senza il rischio di fenomeni. Venti: Soffieranno dai quadranti meridionali, deboli, a regime di brezza, lungo le coste. Risulteranno moderati sui versanti padani, specie centro-occidentali. Mari: Generalmente quasi calmi sotto-costa, al più poco mossi a largo. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento. Costa: min +19/23°C, max +25/27°C. Interno: min +11/18°C, max +25/28°C.

Lunedì 20 luglio. Giornata nel complesso stabile, ma non ovunque soleggiata, a causa della presenza di nubi basse di matrice marittima (macaia), specie sui settori costieri centro-occidentali, dove in serata potrà arrivare della pioviggine o qualche breve piovasco. Venti: Deboli/moderati dai quadranti meridionali. Mari: Generalmente poco mossi. Temperature: In calo nei valori massimi, specie lungo le coste.

Martedì 21 luglio. Giornata stabile, ma ancora caratterizzata dalla presenza di nubi basse sui bacini marittimi. Tempo in prevalenza soleggiato nelle aree interne. Ventilazione debole/moderata dai quadranti meridionali. Mari per lo più poco mossi. Temperature pressoché stazionarie.