Genova. L’ondata di caldo che interessa l’Italia raggiungerà il suo picco tra oggi e dom. In Liguria bel tempo a parte qualche annuvolamento che solo occasionalmente darà origine a qualche fenomeno nelle zone interne nel pomeriggio.

Giovedì 30 luglio. Avvisi: Forte disagio per l’afa. Limitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori. Cielo e Fenomeni: Al mattino bel tempo ovunque a parte banchi di nubi basse sul mare che potrebbero a tratti estendersi verso la costa savonese. Bel tempo anche per il resto della giornata se si eccettua un aumento della nuvolosità cumuliforme sulle testate di Val Trebbia e Aveto e qualche temporale di calore sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata. Venti: Deboli a regime di brezza o meridionali. Mari: Poco mosso o quasi calmo. Temperature: In lieve aumento: tassi di umidità medio-alti sulle coste con conseguente disagio fisiologico per afa. Costa: min 21/24°C, max 28/32°C. Interno: min 15/20°C, max 27/33°C

Venerdì 31 luglio. Avvisi: Forte disagio fisico per l’afa. Cielo e Fenomeni: Giornata calda e assolata. Da segnalare solo la presenza di un po’ di nubi basse sul mare al mattino e lo sviluppo di nubi cumuliformi su Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri associate a qualche temporale di calore, in attenuazione in serata. Venti: Brezze dominanti. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Pressoché stazionarie.

Sabato 1 agosto 2020. Avvisi: Disagio per afa. Cielo e Fenomeni: Ancora prevalentemente soleggiato con formazione di nubi pomeridiane sull’Appennino.