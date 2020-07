Genova. Sul Mediterraneo permane una zona di alta pressione. Sulla Liguria infiltrazioni di aria umida determinano locali annuvolamenti accompagnati da qualche fenomeno nella giornata di venerdì 24 luglio. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 23 luglio, avremo valori di umidità relativa medio-alti e conseguente caldo afoso specie lungo le coste. Al mattino mix di velature e nubi basse lungo la fascia costiera daranno luogo a un cielo lattiginoso, maggiori schiarite lungo i versanti padani. Nel corso della giornata ampie schiarite lungo le coste. Annuvolamenti nelle aree interne, specie su Val Trebbia, Val d’Aveto e Alpi Liguri dove non si esclude qualche sporadico rovescio, in attenuazione in serata. Venti deboli da sud. Mare poco mosso. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 19 e 30 gradi, nell’interno tra 12 e 18.

Domani, venerdì 24 luglio, il transito di una perturbazione sulla Pianura Padana determinerà annuvolamenti irregolari e qualche rovescio o breve temporale nelle zone interne. Fenomeni assenti lungo la costa. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente mosso. Temperature in lieve calo nei valori massimi.

Sabato 25 luglio torna il bel tempo e con temperature in aumento. Qualche nube nelle aree interne senza conseguenze.