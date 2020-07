Genova. Un passaggio breve ma intenso. L’allerta gialla per temporali in vigore sulla Liguria fino alle 20 di oggi (venerdì) aveva portato fenomeni di rilievo solo nello spezzino. Poi, nel primo pomeriggio, una forte grandinata ha interessato la zona di Genova e in particolare l’entroterra, dove sono arrivate segnalazioni di chicchi piuttosto importanti.

Intensa anche l’attività temporalesca e quella del vento. Ma proprio la brevità dei fenomeni ha evitato conseguenze peggiori. Qualche intervento sporadico per i vigili del fuoco ma nulla di grave.

Ecco le previsioni da Arpal per le prossime ore.

VENERDI’ 24 LUGLIO: la perturbazione che ha investito le regioni settentrionali della penisola porta condizioni di maltempo anche sulla Liguria. Segnaliamo precipitazioni a carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di episodi forti su tutte le zone soprattutto nelle ore centrali; fenomeni in attenuazione nella seconda parte del pomeriggio con residua instabilità e bassa probabilità di temporali forti fino a sera.

SABATO 25 E DOMENICA 26 LUGLIO: locali condizioni di disagio per caldo nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate.

Foto rete Nowcasting Limet. Copertina Marco Fanini/Massimo (Crocefieschi)